Travelski : "La flexibilité des conditions commerciales ? Obligatoire, dans l'ère post-covid !"

Pour remplir au plus tôt les carnets de commandes hiver, Travelski a choisi dès le 15 août dernier de jouer la carte de la souplesse.



Résultat : au 30 octobre 2020, les réservations étaient en avance par rapport à 2019.



"Nous avons joué la totale flexibilité pour inciter les clients à réserver", explique le fondateur du Groupe. Pour lui, ces nouvelles conditions de ventes vont perdurer dans l'ère post-covid.



"On a beau critiqué Booking, pourquoi la plateforme a-t-elle tant de succès ? Ils ont disrupté le marché. Le tourisme va enfin s'aligner sur le retail. Quand on achète ses chaussures en ligne, on peut facilement les essayer et les renvoyer. Les consommateurs ont pris des habitudes qu'ils devront retrouver dans le tourisme", analyse-t-il.



Pour Michaël Médioni, cette souplesse a porté ses fruits. "Nous pouvons dire que nous étions en croissance en septembre et octobre par rapport à un marché en retrait. Et si nous redoutions avec le confinement une vague d'annulations, nous constatons que les clients maintiennent leurs séjours.



Nous avons 3% à 4% d'annulations en plus par rapport à une année classique. Les clients sont plus optimistes que nous !"



Ainsi depuis la mi-août, les clients versent seulement 1% d'acompte à la réservation et ont la possibilité d'annuler pour toute cause jusqu'à J-45, un délai porté à J-15 depuis le 15 octobre.



L'échéance peut même être réduite à J-1 pour ceux qui souscrivent l'assurance Zen proposée en partenariat avec Assurinco.



" Pour les motifs liés au Covid ou aux décès, nous remboursons en cash sous 72h, pour d'autres causes nous proposons un bon à-valoir valable 12 mois ", précise le directeur France à propos de l'assurance Zen.