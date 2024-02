Zoom sur Air France, partenaire de L’Odyssée Nouvelles Frontières en Argentine

Du 1er janvier au 31 mars, Nouvelles Frontières lance « l’Odyssée » afin de récompenser les agents de voyages qui vendront des circuits Nouvelles Frontières durant cette période. Les 14 meilleurs vendeurs et 2 autres agents de voyages tirés au sort parmi les dossiers vendus durant cette période auront la chance de participer à un voyage expérientiel dans une destination mythique, l’Argentine, du 22 au 30 mai 2024. Ce voyage restera inoubliable.

Au programme : découverte de paysages spectaculaires, initiation à la délicieuse cuisine locale et au rythme envoûtant du tango, immersion au sein de la richesse culturelle de l'Argentine. Un voyage exceptionnel en partenariat avec Air France.



Rédigé par Air France le Lundi 5 Février 2024





Pour gagner sa place sur ce voyage exceptionnel, rien de plus simple :



Pour rappel, 1 pax vendu Nouvelles Frontières avec un vol Air France toutes destinations confondues, c’est 3 points de gagnés !



Découvrez les dernières actualités de la compagnie aérienne Air France, partenaire de L’Odyssée Nouvelles Frontières.

L’Odyssée Nouvelles Frontières, c’est offrir la possibilité unique à 16 agents de voyages de découvrir une destination mythique : l’Argentine du 22 mai au 30 mai 2024, en partenariat notamment avec Air France, embarquez direction Buenos Aires et vivez les expériences d’un circuit Nouvelles Frontières en Amérique Latine !Pour gagner sa place sur ce voyage exceptionnel, rien de plus simple : répondre au quiz dédié et vendre des circuits Nouvelles Frontières.Pour rappel, 1 pax vendu Nouvelles Frontières avec un vol Air France toutes destinations confondues, c’est 3 points de gagnés !Découvrez les dernières actualités de la compagnie aérienne Air France, partenaire de L’Odyssée Nouvelles Frontières.

Découvrez l’AIRBUS A350-900 : Un appareil de nouvelle génération pour un voyage plus responsable. Voyager pour découvrir le monde aujourd’hui n’a de sens que si les générations futures peuvent aussi le faire demain. C’est pourquoi Air France est convaincue qu’offrir à ses clients la possibilité de voyager de façon responsable est une priorité absolue et s’engage depuis de nombreuses années dans la réduction de son empreinte environnementale. En investissant dans des avions de nouvelle génération aux meilleures performances environnementales, Air France affirme sa volonté d’inscrire son activité dans une dynamique durable, en réduisant significativement ses émissions de CO2 et son empreinte sonores. En accueillant l’Airbus A350-900 au sein de sa flotte, Air France a choisi un avion qui consomme 25% de carburant en moins, dont l’empreinte sonore est réduite de 40% par rapport à un avion de ligne de taille équivalente et de conception moins récente.



Développement durable Réduire nos émissions de CO₂ de 30 % par passager-kilomètre d'ici 2030 par rapport à 2019. Cet objectif validé sur la base de critères scientifiques, confirme que cette trajectoire est conforme avec l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur à +2°C.



Quelles sont nos actions ? La consommation de kérosène est la source principale de nos émissions de CO₂. Pour réduire au maximum et au plus vite ces émissions, nous privilégions trois axes :



● 1 La modernisation de notre flotte

Le renouvellement de notre flotte est le levier le plus impactant à court terme : remplacer nos anciens avions par des avions de nouvelle génération (Airbus A350 pour le long courrier et A220 en moyen-courrier), qui consomment jusqu'à 25 % de carburant en moins. Leur empreinte sonore est également réduite de plus d’un tiers.

En 2025, ces avions constitueront 45 % de notre flotte et 70 % en 2030.



● 2 L'utilisation de carburants plus durables

Issus de source non-fossiles, les carburants d'aviation durables (ou SAF, Sustainable Aviation Fuel) achetés par Air France, permettent une réduction des émissions de CO₂ au minimum de 80%. Les SAF offrent le même niveau de sécurité que le kérosène, et leur fabrication n’entre pas en concurrence avec la filière alimentaire.

AIR FRANCE KLM 1er utilisateur mondial de carburant d’aviation durable (SAF) pour la deuxième année consécutive (2022 et 2023).



● 3 La pratique de l’éco-pilotage

Le pilotage écoresponsable et les mesures opérationnelles permettent de réduire immédiatement la consommation de carburant (et donc les émissions de CO₂) au sol et en vol de 4 à 5 %. Différentes pratiques peuvent être employées comme l’allègement du poids embarqué, l'utilisation d’un seul moteur lorsque l'avion roule, l'adaptation des trajectoires de vol ou encore la descente continue



Réseau En direct depuis Paris Air France c’est plus de 150 destinations court, moyen et long courrier.



Ces destinations sont également disponibles au départ des régions Françaises en avion et ou en TGV (dit Train + Air) avec une correspondance via un de nos 2 hubs parisiens (CDG 2 et Orly).



A l’été 2024 Air France poursuit le renforcement de sa desserte de l’Amérique du Nord.



Après avoir annoncé la reprise des vols vers Minneapolis (Minnesota) à compter du 13 mai 2024 et l’extension sur l’été de la desserte de Raleigh-Durham (Caroline du Nord), la compagnie dévoile aujourd’hui l’ajout d’une nouvelle destination à son réseau : Phoenix (Arizona).

La liaison entre Paris-Charles de Gaulle et Phoenix sera inaugurée le 23 mai 2024 et proposée 3 fois par semaine les mardis, jeudis et samedis.



Horaires des vols (en heure locale) :

AF068 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h10, arrivée à Phoenix à 12h10

AF069 : départ de Phoenix à 14h10, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 09h15 (le lendemain).



Phoenix sera la 17e destination d’Air France aux Etats-Unis cet été et la 24e en Amérique du Nord en direct depuis Paris CDG, avec Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Détroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Montréal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Ottawa, Phoenix, Québec, Raleigh Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver et Washington DC.



Les cabines de voyage : tous les vols long courrier d’Air France propose un large choix de cabines avec la Business (confort, élégance et adaptabilité), la Premium Economy (moderne et confortable), l’Economy (encore plus de confort) mais aussi La Première sur certaines destinations comme New York, Tokyo, JFK, Los Angeles, Sao Paulo ….



Relation commerciale avec les agences et les Tours Operateurs

Dans l’optique de satisfaire davantage les attentes de nos partenaires, la compagnie aérienne Air France met à disposition différents services joignables par téléphone, par mail mais aussi des outils online comme par exemple BUSINESS SOLUTION ( www.afkl.biz ), site permettant de disposer d’une communication interactive pour répondre aux exigences des agences et Tours Operateurs 24h/24 et 7j/7, d’accéder aux dernières communications commerciales et opérationnelles d'Air France-KLM mais aussi à "Tigre Web" pour la réservation et la gestion des groupes.

Lu 130 fois Notez



Dans la même rubrique : < > L’Odyssée Nouvelles Frontières L’Odyssée Nouvelles Frontières fait découvrir aux agents de voyages ses coups de cœur en Argentine