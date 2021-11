e-Vélo, e-scooter : ITA Airways signe un partenariat avec Helbiz

Helbiz spécialiste de la micro-mobilité a conclu un accord pluridisciplinaire avec ITA Airways, la compagnie aérienne italienne.



Dans le cadre de cet accord, les passagers du transporteur aérien pourront accéder au déverrouillage de vélo, trottinettes et scooters électriques dans les villes où est présent Helbiz.



Le service de location est déployé dans plus d'une vingtaine de villes italiennes et aux Etats-Unis. Il devrait également être disponible prochainement à Paris et Bordeaux selon le site qui ne précise pas de dates.



Parallèlement Helbiz a ouvert un restaurant d'entreprise au siège d'ITA Airways à l'aéroport international de Rome Fiumicino. Les employés pourront commander directement leur repas sur une application évitant ainsi les longs temps d'attente.



Basé à New York, Helbiz a notamment accueilli le premier vol de la compagnie ITA vers la Big Apple.