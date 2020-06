eConvenctour CEDIV : les congressistes sont arrivés à Palm Springs

Cent cinquante participants se sont envolés virtuellement pour Palm Springs, en Californie, cet mardi après-midi.



A bord de l'appareil d'Air Tahiti Nui, champagne et petits fours ont accueilli les membres du Réseau, journalistes et fournisseurs.



Un vol digne d'Enterprise, avec télétransportation immédiate de Roissy et sans décalage horaire, comme l'a souligné Adriana Minchella, entourée de ses administrateurs



Dans un discours très ému, la sémillante présidente du Cediv a rappelé les circonstances exceptionnelles.



"La pandémie nous donne l'occasion de nous réinventer et nous offre nous a l’occasion de changer individuellement et coillectivement. Elle nous apprend à nous remettre en question et à transformer la fatalité en opportunité.



Nous avons appris qu'il est toujours possible de faire autrement et cette eConvention est déjà une réponse à cette situation..."