eDreams ODIGEO ouvre un nouveau centre d'innovation à Milan

" Alors que la demande de voyages de loisirs et de services d'abonnement continue de croître, nous sommes parfaitement placés pour entamer la prochaine étape de notre voyage , a déclaré Dana Dunne, le CEO d’eDreams ODIGEO.



La clé de notre succès est de garantir à nos clients une expérience inégalée et, à cette fin, nous investissons dans l'expansion de notre réseau de Tech Hubs à travers l'Europe et recrutons les meilleurs talents pour rejoindre notre équipe et nous aider à continuer à révolutionner l'industrie du voyage ".