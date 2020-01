easyJet ouvre un vol quotidien entre Paris Orly et Bristol

Dès le 29 mars 2020, easyJet assurera une nouvelle ligne entre Paris Orly et Bristol au Royaume-Uni.



" En plus des vols vers Bristol déjà proposés depuis Paris-Charles de Gaulle, les Parisiens pourront désormais profiter de 7 vols hebdomadaires au départ de l’aéroport de Paris-Orly, du lundi au dimanche ", précise la low cost dans un communiqué.



easyJet passe ainsi le cap des 20 destinations desservies depuis Paris Orly et y a transporté plus de 3,4 millions de passagers en 2019.