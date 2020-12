10 raisons de passer à la signature électronique

Pour en finir avec les tracas administratifs des documents à signer, si vous vous laissiez tenter par la signature électronique ?

C’est vraiment un outil digital pratique qui peut vous faire gagner un temps fou. On vous explique pourquoi…

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani [Contenu sponsorisé] le Vendredi 18 Décembre 2020

Un outil fiable La signature électronique est un outil relativement récent et le fait que cet acte soit virtuel peut inquiéter ceux qui n’y ont pas recours quant à sa fiabilité et sa validité.



Cependant, bien que la signature électronique reste un outil digital et virtuel, elle peut parfaitement se substituer à la signature à la main et en toute sécurité pour ses utilisateurs.



La signature électronique Yousign est en effet authentifiée par un procédé sécurisé qui garantit que le signataire donne son consentement sur le contenu d’un document.



La personne qui utilise la signature électronique est aussi clairement identifiée ce qui permet d’avoir la certitude qu’elle est bien le mandataire de la signature.



Pas de risque d’usurpation d’identité, bien au contraire, c’est la meilleure façon de contrer ce genre de fraude.

Une imitation impossible Qui n’a jamais imité la signature de ses parents dans son enfance ?

Pour éviter que des petits malins, adultes cette fois, imitent une signature à la main, rien de tel que la signature électronique. Elle met fin à bien des pratiques frauduleuses dont celle de l’imitation.



L’avantage majeur de la signature électronique, par rapport à la signature manuscrite, c’est que le risque d’imitation de la signature écrite est évacué.



Le processus de la signature électronique est donc en réalité bien plus sûr qu’une simple signature à la main, facilement imitable.

Un gain de temps précieux Avec ce processus de signature high-tech, pas besoin de faire de courrier ou de relance par téléphone pour faire signer un document, tout se fait de façon électronique et avec une rapidité appréciable qui permet de gagner un temps précieux au niveau administratif.



En quelques secondes à peine, le document est signé !

Un large champ d’application Dans les faits, la signature électronique est déjà utilisée dans de nombreux secteurs : banques, assurances, factures, bons de commande, devis, bilans comptables, cantines, garderies, écoles, collèges…



Si autant d’organismes et d’établissements réputés ont recours à la signature électronique et font confiance à ce procédé digital, c’est parce qu’il est fiable et sécurisé.

Une utilisation simple



La signature électronique est accessible à tous, indépendamment de vos affinités avec la technologie ou de votre niveau de formation dans l’univers du digital.



Cette facilité d’accès et cette accessibilité c’est aussi ce qui fait la force et l’efficacité de cet outil électronique. Il est simple et révolutionnaire à la fois et va vous faciliter la vie. Nul besoin d’être un geek pour maîtriser les techniques de la signature électronique. Le process est vraiment simple et très clairement expliqué sur le site de l’entreprise européenne Yousign. Pour les plus frileux, Yousign propose même une démo en ligne et un essai gratuit de 14 jours pour vous familiariser avec le fonctionnement de ce type de signature.La signature électronique est accessible à tous, indépendamment de vos affinités avec la technologie ou de votre niveau de formation dans l’univers du digital.Cette facilité d’accès et cette accessibilité c’est aussi ce qui fait la force et l’efficacité de cet outil électronique. Il est simple et révolutionnaire à la fois et va vous faciliter la vie.

Un système avantageux dans le contexte de crise sanitaire Avec le grand nombre de personnes en télétravail, la signature électronique est un outil vraiment pratique. Même en cas de confinement il devient possible de faire signer un document en un instant et de façon sûre au niveau sanitaire.



Nul besoin de stylos à usage unique ou de gel hydroalcolique, tout se fait de loin et de façon ultra sécurisée grâce à un process dont les étapes ont été scrupuleusement établies par Yousign de manière à éliminer tout risque de fraude.



Il suffit d’un ordinateur, d’une tablette ou même d’un smartphone et bien sûr d’une connection internet pour effectuer une signature électronique où que l’on soit.

Des coûts réduits Pour une entreprise, adopter la signature électronique permet de réaliser de nombreuses économies sur l’achat de cartouches d’imprimantes, de rames de papier, de stylos, d’enveloppes, de timbres, de lettres recommandées… Autant de dépenses qui pèsent habituellement sur un budget annuel.



Mais en passant à la signature électronique, l’entreprise peut redistribuer le budget économisé sur d’autres postes et gagner en rentabilité.

Un suivi à distance Tous les échanges en matière de signature électronique sont se font de façon dématérialisée, il est donc aisé de faire le suivi de l’avancement du dossier à distance et on peut facilement relancer la personne qui doit signer. Il suffit de quelques clics !

Plus sûre que le scan d’une signature manuscrite Au lieu de la signature électronique, certaines administrations ou entreprises ont recours au scan de signature. Si le scan d’une signature à la main est certes pratique, il n’est pas aussi sûr que la signature électronique et il n’a aucune valeur juridique.



D’abord, le scan de signature est toujours risqué car il peut être utilisé par toute personne qui a ce scan en sa possession et conduire a des signatures frauduleuses de documents. A l’époque où les piratages informatiques se multiplient, y compris dans de grandes entreprises, recourir aux signatures scannées n’est pas sans risques… Sans oublier les risques de contestation juridique par les signataires eux-mêmes qui peuvent arguer qu’ils n’avaient pas donner le consentement d’apposer leur signature scannée.



En réalité la signature électronique est une solution bien plus complète et plus sécurisée qu’un simple scan de signature. Elle repose en effet sur une procédure encadrée par la réglementation européenne eIDAS dont relève Yousign, qui est une société européenne.

La validité juridique Mais que faire en cas de contestation du signataire ? Le process de signature électonique Yousign a-t-il une validité juridique ?

La réponse est oui !



La signature électronique est en effet valide devant les tribunaux car elle garantit l’authenticité de l'identité des signataires d'un document, tout en étant conforme à la Règlementation Européenne sur la Protection des Données (RGPD).



Donc pas d’inquiétude, en cas de litige avec un signataire ayant eu recours à la signature électronique, le document signé reste parfaitement valable et légal.

