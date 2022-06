Appli mobile TourMaG



10 visites incontournables à La Havane

Envie d’un séjour en immersion dans la capitale cubaine ? L’idéal c’est de réserver une chambre chez l’habitant, directement auprès de l’hôte ou via une association comme Cuba Linda. Une fois installé, vous pourrez rayonner facilement tout autour, à pied ou en taxi. Pour vous aider à réaliser un incroyable voyage sur mesure à La Havane, voici 10 visites incontournables à faire.

Mercredi 22 Juin 2022

La cathédrale San Cristobal

Edifiée au 18ème siècle, cette cathédrale, superbement restaurée comme une grande partie de la Havana Vieja (vieille Havane), est un bel exemple de l’architecture colonial. De style baroque, elle est installée sur une belle place pavée, très pittoresque. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, comme beaucoup d’édifices de la vieille Havane, elle est majestueuse. Pour la visiter loin de la foule et profiter d’une belle luminosité pour les photos, venez plutôt le matin tôt ou un peu avant le coucher du soleil. Edifiée au 18ème siècle, cette cathédrale, superbement restaurée comme une grande partie de la Havana Vieja (vieille Havane), est un bel exemple de l’architecture colonial. De style baroque, elle est installée sur une belle place pavée, très pittoresque. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, comme beaucoup d’édifices de la vieille Havane, elle est majestueuse. Pour la visiter loin de la foule et profiter d’une belle luminosité pour les photos, venez plutôt le matin tôt ou un peu avant le coucher du soleil.

Le musée de la Révolution Situé dans le palais présidentiel, qui fut inauguré en 1920 et pris d’assaut par les révolutionnaires cubains en 1920, le musée de la Révolution vous permettra de bien comprendre l’Histoire de Cuba et les tensions perpétuelles entre le gouvernement cubain et le gouvernement américain. Les collections du musée retracent la lutte des Cubains pour leur indépendance de 1868 aux années 1990, et une bonne partie du musée est bien sûr consacrée à la Révolution de 1959.

Le Callejon de Hamel Cette impasse, qui se trouve dans le quartier populaire de Centro Havana, est entièrement consacrée à la culture afro-cubaine. Vous pourrez y admirer les peintures murales et les sculptures colorées de l’artiste Salvador Escalona, décédé en 2021, qui fut l’initiateur de ce projet unique en son genre à Cuba. Chaque dimanche après-midi, vous pourrez venir écouter de la rumba grâce aux groupes professionnels qui se produisent sur place. Tout le monde danse sur la piste. Ambiance garantie !

Le Malecon Pendant votre séjour à Cuba, ne manquez pas de vous balader sur le Malecon, cette longue promenade de bord de mer qui longe La Havane, de la vieille Havane jusqu’au quartier du Vedado, sur près de 10 km. Tôt le matin, vous y verrez des pêcheurs et des joggeurs, et le soir, un grand nombre de Cubains qui s’y retrouvent au moment de l’apéro pour y boire une bonne bière Cristal. Vous apprécierez cette atmosphère typiquement cubaine et ce sera la bonne occasion d’échanger avec les locaux.

Le Musée Compay Segundo Si vous êtes fan de musique cubaine, vous allez adorer ce musée, installé dans la maison du chanteur Compay Segundo du Buena Vista Social Club dans le quartier de Miramar. Il y a vécu là de 2000 à 2003 et c’est aussi là qu’il s’est éteint. Parmi les différentes photos de l’artiste, ne manquez pas celle où il pose avec Fidel Castro ou Charles Aznavour.

La terrasse du Grand Hotel Manzana Kempinski La Habana Pour une vue imprenable sur La Havane, on vous conseille vivement de vous installer sur le rooftop du Grand Hotel Manzana Kempinski . Cet hôtel est le plus bel établissement de luxe de La Havane mais le bar-restaurant reste ouvert aux clients extérieurs à l’hôtel ! C’est un bon plan en or car vous aurez une superbe vue sur le Capitole mais il vous faudra consommer bien sûr (6 € le cocktail, paiement en CB uniquement). Enfin, sachez sur le directeur de l’hôtel, Xavier Destribats, est français et il sera ravi d’échanger avec vous si vous le croisez. Son assistante belge, Barbara Bivorts, et le directeur suisse de la restauration, Adrien Hermann se feront aussi un plaisir d’échanger avec vous.

La Fabrica de Arte Cubano Inaugurée en 2014, la « Fabrique d’Art Cubain » est un lieu incroyable où sont exposées, sur plusieurs étages, de très belles œuvres d’art contemporain made in Cuba. Vous allez adorer vous promener dans cet espace moderne et profiter des concerts où se produisent des stars cubaines. Vous pourrez aussi boire un bon cocktail sur place, à l’intérieur ou en terrasse, dans une ambiance cubaine so hype .

La Galleria Continua Gros coup de cœur pour cette galerie d’art contemporain unique en son genre à Cuba. Installée dans le quartier chinois de La Havane, elle se trouve dans un ancien cinéma de Centro Havana qui a été complètement réaménagé pour accueillir des œuvres d’artistes mondialement connus dont celles du fameux Anish Kapoor. Vous y découvrirez aussi la « crème de la crème » des artistes cubains. Ils sont tous repérés et sélectionnés par le talentueux Lorenzo Fiaschi, le directeur italien de la Galleria Continua , une galerie connue partout dans le monde puisqu’elle est aussi établie en France (Paris, Les Moulins) et à Dubai dans le célèbre palace Burj Al Arab sur une idée de son directeur général, Ermanno Zanini. Un immanquable !

Le cimentière Christophe Colomb Réputé pour la beauté de son architecture, c’est le cimetière le plus grand d’Amérique latine avec près d’1 million de tombes, pour la plupart sculptées par des artistes cubains du 19ème siècle. Contrairement aux rumeurs, Christophe Colomb n’y a jamais été enterré ; le célèbre explorateur repose à la cathédrale de Séville.

La Maison d’Ernest Hemingway A environ 30 minutes de la capitale cubaine et perché au sommet du village San Francisco de Paula, la maison d’Hemingway mérite vraiment une visite. C’est là que vécut l’écrivain qui partagea une grande partie de sa vie entre Cuba et les Etats-Unis. Restaurée au fil du temps, cette demeure de style colonial présente, entre autres, livres, mobilier, souvenirs de voyage, et photos de celui qui ecrivît Pour qui sonne le glas . On vous recommande de faire la visite guidée pour connaître toutes les anecdotes croustillantes de la vie d’Hemingway dans cette maison ! Vous découvrirez notamment que l’actrice Ava Gardner s’est baigné nue dans la piscine de l’écrivain, ce qui provoqua une scène de ménage terrible entre Ernest Hemingway et sa femme. Et si vous êtes vraiment fan de cet écrivain, allez passer la journée dans le village de Cojimar, à 30 minutes de route de La Havane : c’est là qu’il se lia d’amitié avec le pêcheur qui lui inspira Le Vieil Homme et la Mer .



