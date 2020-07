3 destinations à découvrir pour vos vacances en 2020 Découvrez les Antilles, l’Islande et New York pour vos prochaines vacances

Il n’est pas trop tard pour encore espérer faire un beau voyage en 2020. L’été est là et avec lui les envies de boucler les valises, de se dépayser et de recharger les batteries ! Vous êtes plutôt soleil ? Mer ? Ou bien peut-être grande ville du monde ? Voici les bonnes raisons de se rendre aux Antilles, en Islande et à New York, trois destinations certes très différentes, mais qui ont toutes de larges richesses à dévoiler.

Rédigé par Tanguy Revault [Contenu sponsorisé] le Jeudi 9 Juillet 2020

Les Antilles, entre soleil, plages et nature envoûtante Antilles sont une destination phare pour aller faire le plein d’énergie et de vitamine D. L’archipel offre de plus la possibilité de se rendre sur des îles qui ont toutes leurs spécificités et leur caractère.



En Guadeloupe, les fonds marins sont splendides. L’île abrite de véritables lagons dans lesquels vous apprécierez de vous baigner, mais aussi pratiquer la plongée. Une fois la location de votre effectuée chez Réserve Cousteau, Pointe noire ou bien encore la zone de Saint-François. Enfilez votre combinaison et votre masque et partez à la rencontre de poissons multicolores, de dauphins, de crabes d’algues, de coraux et de toute la faune et la fore qui animent la mer. La plongée prend place dans de véritables paysages de cartes postales.



Si la Martinique abrite elle aussi de splendides plages de sable fin, de cocotiers et d’eaux translucides, celle que l’on appelle l’Île aux Fleurs est aussi le paradis des marcheurs. Dans le Parc Naturel régional de la Martinique, qui recouvre une large partie du territoire, les amoureux de nature et d’atmosphère tropicale découvrent des sites incroyables, avec le volcan de la Montagne Pelée, les pitons du Carbet et les forêts touffues qui abritent plusieurs espèces d’animaux.



Pour un autre moment de communion avec la faune et la flore, rendez-vous au Jardin de Balata, un lieu magique qui abrite une biodiversité unique, arbres, plantes et oiseaux qui viennent butiner les fleurs sous vos yeux.



New York, immersion dans la ville qui ne dort jamais New York doit faire partie de cette liste, tant celle mégalopole a quelque chose de particulier, et d’envoûtant. Il est impossible de tout faire en un seul voyage, mais voici quelques exemples de lieux à voir absolument. Si Manhattan n’a presque plus de secret pour personne tant on a pu voir le quartier dans de nombreux films et séries, s’y promener est quand même une expérience à part. Pour un instant shopping sur la 5ème Avenue ou tout simplement pour le plaisir de lever les yeux vers le ciel et tenter d’atteindre le sommet des buildings. Un passage par l’Empire State Building est un autre incontournable pour atteindre le 102ème étage et bénéficier d’un panorama à couper le souffle sur l’ensemble de la ville.

Si vous venez visiter New York en quelques jours seulement, n’oubliez pas de regarder du côté des city pass comme l’



Lieu de culture, il y a toujours un bar où aller voir un concert à New York, à Brooklyn, à West Village, à moins que vous ne soyez tenté par la folie de Broadway est ses comédies musicales. La métropole abrite aussi quelques-uns des plus prestigieux musées au monde, dont le Metropolitan Museum of Art et ses chefs-d’œuvre médiévaux, expressionnistes, égyptiens ou bien encore d’Océanie et d’Afrique. Au Musée Solomon R. Guggenheim, qui interpelle en premier lieu pour son architecture audacieuse, on admire avec passion les oeuvres de grands noms tels Monet, Picasso, Gauguin, Kandinsky et Cézanne.



L’Islande, des paysages époustouflants Située à quelques kilomètres seulement de l’océan arctique, l’Islande gît comme un rocher perdu au beau milieu de l’océan Atlantique, au nord de l’Europe. C’est une destination qui fait de plus en plus d’adeptes et au regard de ses incroyables paysages et de sa culture, comment peut-il en être autrement. Un séjour peut commencer par une escale dans sa charmante capitale, Reykjavik. Son centre historique et la rue Adalstraeti abritent les plus anciens monuments de la cité et des rues piétonnes au charme nordique. Ailleurs dans la ville, on s’émerveille des maisons colorées, de l’architecture étonnante de l’église Hallgrimskirkja avant d’aller se détendre dans un bain thermal.



Côté nature, c’est de l’émerveillement à tous les étages, entre les randonnées dans un champ de lave au volcan Thríhnjúkagígur, l’observation de la puissance des chutes d’eau de Dettiffos et les instants à se réchauffer dans les sources d’eau chaude autour du lac Myvatn.



Sans oublier la visite des fjords de l’ouest, creusés par d’anciens glaciers et devenus de longs canyons. Dans ces contrées reculées, les paysages sont presque surréalistes et on assure à un festival de couleurs. Hvalfjördur et Borgarfjördur sont deux fjords à ne manquer sous aucun prétexte. Sans oublier l’observation du spectacle des baleines qui marque toute une vie.

