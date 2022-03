360Sharing vous donne rendez-vous au salon Ditex 2022

360Sharing est un Organisme de Formation Digitale.



► Pour vos salariés : nous bâtissons avec vous des formations pour vos salariés en utilisant les atouts du digital (se former quand on veut et où l’on veut de façon plus sympa) – e-learning multimédias, interactifs, gamification …

► Vous formez déjà beaucoup ? Nous digitalisons vos formations existantes afin de les rendre disponibles 24/7 de façon plus ludique et donc plus impactantes

► Pour animer votre réseau :

○ Création de Travel Academy Digitales et de contenus de formation digitaux pour développer votre business touristique plus efficacement à moindre coût 24/7