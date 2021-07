4 juillet 2021 : nos croisières Costa reprennent depuis Marseille !

Chers partenaires,



A quelques encablures des vacances d'été, j'ai le plaisir de partager avec vous notre plus grande joie de reprendre nos croisières depuis Marseille le 4 juillet avec le Costa Smeralda et d'inaugurer le même jour le premier voyage du Costa Firenze depuis Savone.

Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir accueillir à nouveau vos clients au départ de France et de Marseille; et ainsi proposer la meilleure expérience de vacances en mer pour vos clients !



La reprise des croisières Costa depuis la France et en particulier de Marseille, est aussi pour nous l'occasion de relancer nos projets durables ambitieux qui animent au quotidien nos équipes : nous redémarrons sous un jour nouveau, avec progressivité et la plus grande responsabilité, en gardant intact notre engagement en matières environnementale, économique et sociale.