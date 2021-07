Revivez la reprise de Costa Croisières en vidéo depuis Marseille

Le dimanche 4 juillet, le Costa Smeralda, premier navire propulsé au Gaz Naturel Liquéfié (GNL), qui respecte l’environnement et protège la qualité de l’air, a refait escale au port de Marseille après de longs mois d’absence.



Costa Croisières accueillait de très nombreux clients venus profiter d’une merveilleuse croisière en Méditerranée, et pour l’occasion quelques Agents de Voyages et Directeurs d’Agences ont eu le plaisir de monter à bord pour fêter ce redémarrage.



L’opportunité pour ces chanceux de vivre sereinement le protocole de sécurité mis en place, de s’émerveiller devant les espaces designs et contemporains du navire, d’admirer les spectacles disponibles lors de la croisière, de déguster les succulents plats élaborés et de partager ces moments avec notre équipe commerciale.



Ils ont pu également assister à une intervention de Raffaele D’Ambrosio, Directeur Général France et Vice-Président Costa Croisières, ainsi qu’à la diffusion de vidéos les sensibilisant à l’offre produits Costa, et notamment le sublime Costa Firenze.



Cette journée restera mémorable pour l’ensemble du personnel Costa, et nous l’espérons pour nos partenaires.