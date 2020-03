A-valoir : quelles sont les règles dictées par l'ordonnance ?

TourMaG.com - Avoir et nouvelle proposition, est-ce la même chose ?



EL : Pas vraiment. Notez que l’ordonnance évoque l’avoir plutôt sous forme de « concept » que de document matériel et insiste surtout sur la nouvelle proposition de prestations à adresser au client, qui doit déboucher sur un nouveau contrat.



C’est afin de rassurer le client que le professionnel peut lui adresser un document intitulé « Avoir », reprenant la situation (bénéficiaire, montants des sommes égal aux sommes versées, usage, rappel du contrat annulé etc.).



Mais surtout, dans les 3 mois de la résolution du contrat d’origine, il faut adresser au client une nouvelle proposition qui sera valable 18 mois.



L’Avoir matériel peut parfaitement accompagner cette proposition, qui correspond en quelque sorte à un nouveau devis) . En pratique, agence et client ont ensuite 18 mois pour trouver le voyage de remplacement et parvenir à un nouveau contrat. En tout cas, le client ne peut exiger de remboursement avant l’expiration de ce délai de 18 mois.



TourMaG.com - Comment utiliser cet Avoir ?



EL : L’Avoir c’est un peu comme des billets de banque, mais émis par l’agence. C’est pourquoi il est proposé sur la base des sommes versées à l’agence, acompte ou totalité du voyage.



Il peut être utilisé en une seule fois, sur des prestations identiques ou équivalentes, ou si le client le demande, sur plusieurs prestations différentes (on dit que l’avoir est « sécable »). Ou même sur une prestation plus chère avec un complément à payer.



La multitude de situations existantes, qui me sont déjà soumises en demande de conseil, va certes occasionner des échanges avec les clients, mais aussi avec les fournisseurs, ou entre agences distributrices et TO. J’attire l’attention sur le fait que l’ordonnance vise aussi bien l’organisateur que le détaillant : une collaboration étroite entre eux pour parvenir à une nouvelle offre me semble incontournable.



TourMaG.com - Et si le client refuse la ou les proposition(s) de son agence ?



EL : L’ordonnance prévoit alors le remboursement des sommes initialement versées, au bout des 18 mois de l’offre. Je conseille aux professionnels de bien conserver leurs échanges avec les clients, pour éviter que ces derniers refusent purement et simplement les offres alors qui auront été travaillées avec soin par les agences.



Sinon, tout le dispositif n’aurait aucun sens et ne ferait que reculer les échéances de remboursement auxquelles les professionnels ne pourront pas plus faire face dans 18 mois que maintenant.



Il nous reste maintenant à travailler sur ces offres de remplacement et à convaincre les partenaires, français ou étrangers, de jouer le jeu de l’Avoir.



La partie transport aérien, comme les réceptifs étrangers également, va nous occuper énormément et sans doute donner lieu à de nouveaux développements dans les jours qui suivent.