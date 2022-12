AFST : Jean-Pierre Sauvage, « Au temps où l’on pesait les passagers ! »

Tout le monde aura connu au cours de sa carrière un nombre incalculable d’anecdotes qui font dire : « de notre temps c’était différent et le métier plus sympa et convivial ».



Ce vécu dans une période plus facile économiquement, a permis d’accumuler l’expérience nécessaire à la construction de modèles plus industrialisés et d’être en mesure de préparer et d’entrer dans un monde nouveau qu’affrontent maintenant nos successeurs.



C’est une constante de la vie et qui, finalement, n’est que la traduction de l’aptitude permanente de l’Homme à s’adapter à son environnement ».



Jean-Pierre Sauvage, ex-directeur général d’Iberia France et ancien président du BAR (Board of Airlines Representatives)