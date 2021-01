AGAMIS Association pour Gérer l’Architecture et le Musée des Îles du Salut

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

AGAMIS est une association qui a pour objet de favoriser la valorisation, la protection et la connaissance du patrimoine historique et naturel des Îles du Salut. Créée par les propriétaires majoritaires du site (Centre Nationale d’Etudes Spatiales et Conservatoire du Littoral), elle regroupe également les collectivités territoriales concernées (CCDS, OTCL, ville de Cayenne). Elle gère le musée, la mise en valeur de la chapelle, accompagne les actions quotidiennes de gestion et les chantiers de mise en valeur.

Rédigé par l'annuaire Partez en Outre-Mer le Lundi 11 Janvier 2021

Dénomination :

AGAMIS



Date de création :

1999





L’association AGAMIS est la cheville ouvrière, responsable de la mise en valeur du patrimoine des îles du Salut. Elle emploie un personnel permanent qualifié dans la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine. Elle compte aussi des membres qui participent activement à toutes ses opérations.

L’association ne dispose pas de locaux sur le continent mais elle est présente régulièrement sur le site pour des missions de terrain mais aussi d’accueil du public. Elle collabore avec tous les acteurs du tourisme présents sur l’île et sur le territoire guyanais (Offices du Tourisme, collectivités, transporteurs, Auberge, etc.) pour permettre d’offrir aux visiteurs des îles du Salut une expérience enrichissante, respectueuse de l’histoire du lieu mais aussi innovante et en perpétuel renouvellement.

Plusieurs grands chantiers sont en cours ou à prévoir à brève échéance et vont permettre une amélioration très nette de la visite des îles du Salut : restauration du bâtiment du musée (portée par son propriétaire, le Conservatoire du Littoral) et refonte de la muséographie, poursuite des travaux de signalétique, accompagnement du CNES dans les travaux d’entretien de la végétation, de restauration et de mise en valeur des quartiers cellulaires, etc. L’objectif est que les visiteurs occasionnels soient pleinement satisfaits de leur séjour aux îles mais aussi que le public régulier et fidèle qui séjourne sur le site, trouve chaque année des nouvelles informations, des changements, une nouvelle façon de voir les îles.



Les îles du Salut, un patrimoine millénaire

Venir aux îles du Salut c’est d’abord aller à la rencontre de l’histoire de la Guyane. Depuis la période précolombienne, l’archipel a vu passer tous les occupants de Guyane : les Amérindiens qui y ont laissé des gravures et des polissoirs, traces de leur passage, les premiers colons qui s’y sont réfugiés quand la colonie de Kourou n’était plus viable et qui leur ont donné leurs noms, la population issue de la colonisation et de l’esclavage dans la suite du XVIIIe et XIXe siècle, et enfin l’administration pénitentiaire qui pendant 100 ans y aura développé un camp du bagne. Ce sont les vestiges de cette dernière période qui sont les plus visibles pour les visiteurs aujourd’hui et qui font une partie de l’attrait du site. Il s’agit aussi de la mission principale d’Agamis qui veille à leur préservation en accompagnant les propriétaires du site et qui propose des dispositifs de mise en valeur.



Lieu de villégiature, lieu de culture

La situation des îles du Salut, éloignées du littoral d’environ 14 km, permet d’échapper à la sédimentation importante apportée par les fleuves et qui rend troubles les eaux des plages guyanaises. L’eau claire appelle donc à la détente et à la baignade (qui reste dangereuse et non surveillée ; et tolérée uniquement dans certains lieux). La faune et la flore participent pleinement de l’attrait du site et enchantent les visiteurs qui découvrent une autre facette de la Guyane. Le paradoxe de ce lieu de tourisme qui fut un lieu de souffrance pour les bagnards est expliqué au travers de panneaux notamment et bien sûr du musée de l’île Royale.



Un programme d’animations diversifié

L’association Agamis et ses partenaires proposent des animations en lien avec le patrimoine historique et naturel des îles notamment pour les grands rendez-vous que sont la Nuit des Musées et les Journées du Patrimoine. Des expositions temporaires mais aussi des publications grand public viennent renouveler les connaissances mises à disposition des touristes. Des visites guidées, générales ou thématiques, des projections, des partenariats avec les théâtres de Guyane, etc… les nombreux projets permettent de s’adapter aux différents publics présents sur les îles.





En couple

En famille

Groupes

Groupes scolaires

En solo

Accueil

Circuit

Hébergement

Nature

Visite guidée

Archéologie

Architecture

Culture et patrimoine

Découverte

Observation animale

Photographie

Randonnée

Spirituel



Horaires : Musée ouvert de 9h45 à 16h [en 2021, des fermetures provisoires sont à prévoir en raison des travaux]Chapelle ouverture de 10h à 15h45, visite de l’intérieur dans le cadre de visites guidées et évènements

Jours d'ouverture : Tous les jours

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Aurélie SCHNEIDER

Conservatrice du patrimoine

contact.agamis@gmail.com



Musée ouvert de 9h45 à 16h [en 2021, des fermetures provisoires sont à prévoir en raison des travaux]Chapelle ouverture de 10h à 15h45, visite de l’intérieur dans le cadre de visites guidées et évènementsTous les joursFrançais - AnglaisAurélie SCHNEIDERConservatrice du patrimoine

Lu 132 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > ADN Amazonia Comité du Tourisme de la Guyane