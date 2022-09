APG Network : Antoine Huet nouveau Secrétaire Général

Antoine Huet est le nouveau Secrétaire Général d'APG Network.



Basé au siège social de la société à Paris, Antoine Huet prend en charge l'administration du réseau APG, en coordonnant en particulier la croissance continue du nouveau réseau de fret qui complète son réseau mondial de passagers de plus de 100 bureaux.



Antoine apporte à ce poste sa vaste expérience de 30 ans dans l'industrie du transport aérien passées chez Air France, KLM, Delta Airlines et plus récemment en tant que Directeur Général Adjoint Commercial de Corsair International.



Richard Burgess, président du réseau APG, a déclaré : « Nous remercions Bertrand pour son dévouement total à APG au cours des 7 dernières années et nous sommes maintenant ravis d'accueillir Antoine au poste de Secrétaire Général, apportant sa précieuse expérience non seulement dans l'industrie du transport aérien, mais également de travailler avec de nombreuses nationalités différentes à travers le monde, ce qui est un atout clé dans notre organisation mondiale ».