APG souffle sa 30e bougie en 2021

APG Network célèbrera tout au long de l’année 2021 son 30ème anniversaire d’existence.



Sandrine de Saint Sauveur, Présidente APG a déclaré : « Nous sommes très fiers de pouvoir célébrer le 30 anniversaire de l’existence du réseau APG créé par Jean-Louis Baroux , fondateur visionnaire. C’est une véritable « success story »: depuis maintenant plus de 10 ans, je suis le chemin tracé gardant les fondamentaux tout en s’adaptant toujours aux nouveaux outils.



Au commencement nous étions 5 membres de 5 pays différents , maintenant le réseau est présent dans plus de 170 pays et compte plus d’une centaine de membres, c’est notre principale valeur ajoutée, et fait d’APG la plus petite multinationale française.