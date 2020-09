APST : Dominique Beljanski et Jean-Marie Seveno, élus administrateurs

Georges Cid et Jean-Luc Dufresne, ne retrouvent pas leur siège

L’APST renouvellait ce mardi 15 septembre 5 administrateurs du collège A (agent de voyages) et un administrateur du collège D (gestionnaires d'hébergements ou apparenté). Dominique Beljanski et Jean-Marie Seveno (Selectour), ont été élus parmi les nouveaux administrateurs. Georges Cid et Jean-Luc Dufresne, n'ont pas retrouvé leur siège.

