APST : comment sera calculée la cotisation 2021 ?

Quid des cotisations 2021, des renouvellements des adhésions, des contre-garanties, de la solidité de l'APST... les interrogations étaient nombreuses sur l'APST à l'occasion de la visio-conférence organisée par Les Entreprises du Voyage ce mardi 19 janvier 2021.



Et toutes les questions n'ont pu obtenir de réponses. Toutefois les opérateurs présents ont eu quelques éclaircissements notamment sur le calcul des cotisations 2021.



Pour rappel l'association va appeler dès maintenant un acompte sur la cotisation 2021 qui sera égal à 30% du montant de la cotisation 2020.



Faudra t-il s'attendre à une hausse du montant des cotisations pour 2021 ? "Je ne pense pas qu'il y aura de baisse" répond Alix Philipon, présidente de l'APST.



"La décision n'est pas encore définitive. Les pouvoirs publics nous ont demandé de retravailler le montant des cotisations notamment pour les grands comptes en tenant compte des risques et en procédant à une tarification "la plus juste" possible. Nous devons en discuter avec la DGE (Direction général des entreprises) et la DG Trésor (Direction générale du Trésor)" a t-elle ajouté.