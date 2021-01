APST : le CDMV fait part de ses inquiétudes dans une lettre ouverte à Alix Philipon

Puis vient sur le tapis l'épineux sujet des contre-garanties.



" Pouvez-vous confirmer à tous les adhérents, que, en cas de défaillance, leurs biens personnels ne seront pas en danger (pour ceux qui ont la malchance d’avoir dû les apporter en contre-garantie, toutes les agences n’étant a priori pas logées à la même enseigne) ", dénonce le CDMV.



Avant de conclure : " Depuis le 1er janvier 2015, le montant minimal de la garantie financière s’élève à 200 K€. Les agences immatriculées à compter de cette date ont dû apporter des contre-garanties à hauteur de cette somme, alors que les professionnels immatriculés antérieurement n’ont pas eu de réajustements, conservant un montant à 100 K€.



D’importants groupistes ou autocaristes n’ont eu à apporter aucune contre-garantie alors que le principal critère de risque est celui du volume d’affaires. Effectivement il est grand temps de réajuster ce point en fonction des risques et d’agir en toute transparence auprès de la profession sur des barèmes précis car à ce jour l’équité n’est pas au rendez-vous.



Inutile de vous rappeler que l’affaire Thomas Cook a été préjudiciable pour la crédibilité et l’image de toute la profession avec des clients lésés toujours pas remboursés ; les voyageurs sont aujourd’hui plus que perplexes quant à la capacité de l’APST à remplir ses engagements et craignent désormais pour notre survie et de fait pour le remboursement de leurs à-valoir.



Nous sommes dans l’incapacité de les rassurer sur ce point, quand nous-mêmes restons dans l’incertitude au sujet de votre situation et donc de la nôtre."