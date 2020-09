Abu Dhabi : TAL Aviation va proposer des vols Etihad Airways en Israël

Le Groupe TAL Aviation est une organisation globale de représentation de compagnies aériennes, disposant de plus de 35 bureaux couvrant plus de 50 pays à travers l’ Europe, l’Asie, le Pacifique et l’ Amérique Latine.Partenaire officiel de IATA, le coeur de métier de l'entreprise est la représentation, la distribution et la vente de produits et services de plus de 30 compagnies aériennes internationales (passagers et cargo), la gestion de plus de 20 chaînes hôtelières, croisiéristes, loueurs de voiture, dont les marques sont distribuées et commercialisées à travers le réseau mondial.Contact:, Fondateur TAL Aviation France, Belgique, Luxembourg et Suisse jean.mb@tal-aviation.fr Site web: www.talaviation.com