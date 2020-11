Abu Dhabi organisera un workshop annuel au format virtuel le 10 décembre de 10h à 16h

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Le Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) donne rendez-vous aux professionnels du tourisme français, le 10 décembre prochain pour un grand workshop virtuel.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 18 Novembre 2020

Le Département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) organisera son workshop annuel le 10 décembre 2020 sous un nouveau format virtuel.



L’événement permettra aux équipes de production des tour-opérateurs et des groupistes de se (re)familiariser avec l’offre touristique d’Abu Dhabi et de découvrir les nombreuses nouveautés de 2020 et 2021.



A l’occasion, 18 partenaires seront disponibles pour présenter leur offre aux professionnels du tourisme français : compagnie aérienne, attractions touristiques, musées, événements, hôtels et réceptifs viendront partager leurs actualités.



Le workshop aura lieu de 10h à 16h. La plateforme dédiée à l’événement comportera une présentation de chaque exposant et permettra aux participants de gérer leurs agenda eux-mêmes.



Les inscrits pourront dès le 26 novembre planifier leurs rendez-vous sur des créneaux de 15 min en fonction de leur disponibilité et horaires de travail.

indisponible » pour bloquer certains créneaux horaires.



Liste des exposants :

Divers

• DCT Abu Dhabi (Office de Tourisme)

• Etihad Airways

• Expo 2020 Dubai

• Louvre Abu Dhabi

• Yas Island (Experience Hub) Réceptifs

• Desert Adventure

• Emirates Falcon Tourism

• Kurban Tours

• Magic Travels

• Sharaf Tours



Hôtels

• Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort

• Andaz Capital Gate Abu Dhabi by Hyatt

• Emirates Palace

• Jumeirah at Saadiyat Island Resort

• Saadiyat Rotana Resort & Villas • Shangri-La Hotel & Traders Hotel

• The St. Regis Abu Dhabi

• The St. Regis Saadiyat Island Resort

• Al Wathba, A Luxury Collection Desert Resort & Spa



Les inscriptions se font en ligne sur le lien suivant : Chacun pourra ainsi construire son agenda personnalisé et disposera d’une option «» pour bloquer certains créneaux horaires.• DCT Abu Dhabi (Office de Tourisme)• Etihad Airways• Expo 2020 Dubai• Louvre Abu Dhabi• Yas Island (Experience Hub) Réceptifs• Desert Adventure• Emirates Falcon Tourism• Kurban Tours• Magic Travels• Sharaf Tours• Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort• Andaz Capital Gate Abu Dhabi by Hyatt• Emirates Palace• Jumeirah at Saadiyat Island Resort• Saadiyat Rotana Resort & Villas • Shangri-La Hotel & Traders Hotel• The St. Regis Abu Dhabi• The St. Regis Saadiyat Island Resort• Al Wathba, A Luxury Collection Desert Resort & SpaLes inscriptions se font en ligne sur le lien suivant : Inscription

Lu 186 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Espagne : les Français devront présenter un test PCR négatif pour franchir la frontière Les Caraïbes donnent rendez-vous aux agences le 18 novembre à 10h !