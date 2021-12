Accor : bientôt 10 hôtels pour la marque greet en France

Troisième établissement à rejoindre la marque, le greet hotel Castres Saïx, dans le Sud-Ouest.



Au cœur de l’Occitanie, entre Sidobre et Montagne Noire et à une heure seulement de Toulouse, le greet hotel Castres Saïx séduira les sportifs grâce à ses infrastructures et à son cadre qui se prête parfaitement aux activités en plein air.



Les passionnés d’art pourront quant à eux profiter de la proximité de l’hôtel avec les musées Goya et Jean Jaurès.



Enfin, le greet hotel Angoulême, ouvert en octobre 2021 et dernier-né de la famille greet, niché au cœur d’un parc arboré et d’espaces verts, à mi-chemin entre Bordeaux et Poitiers.



Les clients pourront profiter d’un terrain de pétanque et d’une table de ping-pong, avant de s’accorder une pause détente sous la véranda bioclimatique.



L’hôtel se distingue également par son ancrage local : l’espace bar de l’hôtel propose des vins bio de Charente et des bières locales. À la carte du « restooo », le chef propose un semainier avec des recettes mettant à l’honneur les produits locaux et de saison.



L’hôtel travaille notamment avec la Maison Lafaye, une boucherie d’Angoulême et La Ferme de la Grande Dennerie, une crèmerie locale bio.



En phase avec les engagements greet, les confitures proposées au petit-déjeuner sont fabriquées par une jeune entrepreneuse de la région, le miel vient lui aussi du quartier et les gâteaux sont faits maison et préparés directement par le chef.