Ecotourisme : Accor vise 200 hôtels Greet d'ici 2030

Depuis cette ouverture à Beaune, 30 Greet ont ouvert en France et 3 à l'étranger, dont deux en Allemagne et un en Autriche. Et ce n'est pas fini : à la mi-avril, à Paris, à la porte d'Italie, un Greet ouvrira ses portes dans une partie des locaux du Novotel.



Un Greet ouvrira également bientôt à Bruxelles. D'ici 2030, Accor ambitionne de compter pas moins de 200 hôtels Greet en Europe.



"L'accueil des clients est bon, les taux d'occupation conformes à ceux des hôtels économiques de Accor. Nous avons un bon rythme de développement. Nous allons essayer de nous développer aussi en Europe du Nord où la sensibilité au développement durable est assez forte" , souligne Florence Liger-Tourres. Et d'assurer : "En France, cela marche plutôt bien".



Qui sont les clients ? "Cela dépend de la localisation des hôtels" . En simplifiant, lorsque les hôtels sont très urbains, la clientèle d'affaires domine, ailleurs, elle "s'équilibre entre affaires et loisirs".



L'atout maître de cette marque, ce sont, bien sûr, ses prix très accessibles. En effet, si la surface des chambres est plutôt restreinte (environ 13 m2), elles sont proposées aux voyageurs, à partir de 50 euros la nuit. Quant aux chambres Familles/Tribu (4 couchages), elles représentent jusqu'à 20% de la capacité totale de chaque établissement et peuvent accueillir de 4 à 6 personnes. Enfin, du matériel de puériculture est mis à la disposition des familles.



Cependant, poursuit Florence Liger-Tourres, "nous avons un petit-déjeuner un peu plus cher car nous avons fait le choix de valoriser des produits locaux avec des recettes maison".



Dans la satisfaction de la clientèle, la qualité de l'accueil des équipes joue aussi beaucoup, selon la directrice marketing Europe et Afrique du Nord. Et puis, assure-t-elle, "les clients sont, eux aussi, plutôt engagés en faveur d'une consommation plus responsable et durable" .



En clair, Accor a fait un pari gagnant en prenant en compte les nouvelles tendances de consommation d'une clientèle sensibilisée à l’écologie, au recyclage et à l’économie circulaire.



D'alleurs, Greet compte pousser plus loin son engagement éco-responsable. Par conviction et par obligation. "La législation nous poussera de toute façon vers des pratiques de plus en plus durables" , assure Florence Liger-Tourres.



En 2024, l'obligation de faire leur bilan énergétique s'imposera d'ailleurs à tous les établissements. " Ce bilan nous permettra de voir comment aller plus loin. Nous avancerons petit pas par petit pas".