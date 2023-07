Gestion des bagages : la start-up Alltheway lève 1 M€

Au-delà de l'aspect pratique du service, la jeune pousse a aussi la conviction " qu’en commençant par ôter les bagages de l’équation, les voyageurs retrouvent un accès plus large et plus fluide à différents modes de transports comme les transports en commun, ce qui permet de réduire l’impact environnemental des déplacements.



Des tests ont montré que deux personnes sur trois qui enregistreraient leurs bagages en centre-ville choisiront un trajet en transport en commun pour se rendre dans les aéroports plutôt qu'un taxi ", souligne Alltheway dans son communiqué.



Le Groupe Accor, partenaire privilégié de ce nouvel outil, espère quant à lui " renforcer l’offre de service auprès de ses clients ainsi que l’intermodalité ", selon le communiqué.



Pour mener à bien ce projet, la start-up vient de lever un million d’euros en financement d’amorçage. "Le tour de table a été leadé par l’investisseur existant, Accor Group, ainsi que par Deniz Karaoba, un business angel ayant une vaste expérience dans les opérations aéroportuaires ", précise Alltheway.



Pour les Jeux Olympiques de 2024, la start-up a pour ambition d’ouvrir 5 200 nouveaux hubs dans les hôtels du groupe à travers le monde.