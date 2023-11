Accor : Gilda Perez Alvarado nommée directrice générale d'Orient Express

De son côté, Maxime d’Angeac devient le nouveau directeur artistique d'Orient Express.Architecte DPLG, diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts, il a fait des études d’architecture, ponctués de métiers variés,. Maxime a travaillé en tant que roadie sur toutes les scènes de France avant de rejoindre Hilton McConnico. Depuis 2021, il redessine le nouveau train Orient Express, ainsi que Omer Acar quant lui, est nommé directeur général de Fairmont en remplacement de Mark Willis qui devient conseiller auprès de Sébastien Bazin, Président Directeur général d'Accor. Il conserve par ailleurs la direction générale de Raffles, basée à New York.est diplômé de l’Institut hôtelier de Montreux (Suisse), de l’Université Hawaii Pacific, et a également complété le programme de certificat « Hotel Real Estate Investments and Asset Management » de l’Université Cornell (Etats-Unis).en tant que directeur général Raffles & Orient Express, et est membre du Comité exécutif de la division Luxe & Lifestyle., il est également chargé de représenter Accor sur le marché nord-américain.