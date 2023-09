Accor appuie son développement sur le "tout inclus"

S’appuyant sur l’incroyable succès de Rixos, dirigé par son fondateur, Fettah Tamince, le lancement du site allinclusive-collection.com intervient à l’heure où la demande pour les séjours tout compris est plus forte que jamais.



En capitalisant sur cette demande et en réunissant les meilleurs resorts des plus grandes marques, ALL Inclusive Collection est appelée à s’imposer comme un leader mondial du segment tout compris avec l’intégration prochaine de nombreux autres complexes hôteliers internationaux,

" a commenté Gaurav Bhushan, co-Directeur général d’Ennismore.16 projets aux couleurs des marques Accor et Ennismore sont en cours de réalisation, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Turquie, en Asie, en Amérique centrale et dans les Caraïbes.De quoi se poser, petit à petit comme un concurrent du Club Med.