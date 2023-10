Accor dévoile le bilan du troisième trimestre de 2023

Une augmentation du RevPAR prévue maintenant à un peu plus de 20%, contre une précédente estimation de 15% à 20%.

Un Excédent Brut d'Exploitation Groupe attendu entre 955 et 985 millions d'euros, contre une fourchette précédente de 930 à 970 millions d'euros.

Les solides performances du Groupe sur le trimestre montrent une nouvelle fois la bonne dynamique de notre activité sur tous nos marchés, notamment en Asie, et pour les marques de nos deux segments Premium, Milieu de gamme et Economique d’une part et Luxe et Lifestyle d’autre part. C’est, pour Accor, le 6ème trimestre consécutif de croissance depuis le retour à des niveaux d’activité post pandémie. Ces tendances positives et une stricte discipline financière et opérationnelle nous permettent à nouveau de relever nos objectifs de croissance de RevPAR et d’Excédent Brut d’Exploitation pour l’année

Suite à l'activité observée pendant les 9 premiers mois de l'année et compte tenu desactuelles, le Groupe Accor réajuste à la hausse ses prévisions pour 2023 :.” a déclaré