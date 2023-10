Air France dévoile le bilan du troisième trimestre 2023

Supérieur à 95% pour le quatrième trimestre 2023

Air France-KLM a réalisé un trimestre solide, marqué par de très bons résultats. Cette performance a été portée par la forte demande estivale et je tiens à remercier toutes nos équipes pour leur engagement sans faille au cours de cette saison. Tout au long du trimestre, nous avons également réalisé des avancées significatives dans le déploiement de notre feuille de route stratégique. Notre commande historique de 50 Airbus A350 accélérera considérablement le renouvellement de notre flotte long-courrier, avec des appareils plus économes en carburant, plus rentables et plus silencieux. Cette nouvelle commande représente un investissement de plusieurs milliards de dollars dans notre feuille de route en matière de développement durable, venant en sus des commandes précédentes d'avions long-courriers et monocouloirs de nouvelle génération. Elle vient compléter nos engagements en matière de carburants d'aviation durables et confirme notre ambition d'atteindre 64 % d'avions de nouvelle génération d'ici 2028. Elle constitue une nouvelle étape majeure vers notre objectif de réduire de 30% nos émissions de CO2 par passager-kilomètre d'ici à 2030. Nous avons également poursuivi nos efforts pour restaurer nos fonds propres, tout en tirant parti de la valeur des actifs du Groupe, comme illustré par l'accord de financement non dilutif de notre programme de fidélité Flying Blue. Enfin, nous avons lancé un processus d'acquisition de jusqu’à 19,9 % du capital de SAS AB, avec une option d'augmentation de notre participation après deux ans. En investissant dans SAS, nous souhaitons améliorer notre offre et renforcer la connectivité dans les pays nordiques

a déclaré Benjamin Smith, Directeur général du Groupe.