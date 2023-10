« Montée en gamme et décarbonation », les maîtres-mots d'Air France

Côté destinations, sur le long-courrier, l’Amérique du Nord demeure un pôle phare en termes d’activité. Air France dessert aujourd’hui 21 destinations sur les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.



Sur l’Asie, le marché français est « au rendez-vous de la réouverture de la Chine ». Le Japon et la Corée performent également.



En Amérique du Sud, Air France est revenue au niveau d’avant crise. Stabilité du côté de l’Afrique avec un attentisme sur la région du Sahel en raison de tensions géopolitiques.



Enfin au Moyen-Orient, Air France va ouvrir Abu Dhabi cet hiver avec un vol quotidien, « les ventes démarrent très fort ». Il vient compléter les deux vols quotidiens sur Dubaï.



Sur le moyen-courrier, Henri Hourcade met en avant les destinations saisonnières du Sud de l’Europe. Et insiste sur la Scandinavie où l’accent sera mis cet hiver.



Air France poursuit sa montée en gamme en continuant d’investir dans la modernisation de sa flotte, « cela représente plus d’un milliard d’euros par an » souligne le SVP.



Une commande ferme de 50 Airbus 350 vient d’être actée. Ces avions sont délivrables à compter de 2026 jusqu’à 2030. Avec 99 appareils A350 qui viennent d’être livrés ou en attente de livraison, « nous sommes le premier opérateur d’Airbus au monde » affirme Henri Hourcade.



La montée en gamme se traduit également par des investissements dans les cabines et les salons. En attendant l’ouverture du salon à Los Angeles, Air France a inauguré cet été celui de San Francisco. Au total la clientèle de la compagnie peut accéder à 200 salons dans le monde.