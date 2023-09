Air France investit les vitrines des Galeries Lafayette

« je ne sais quoi »

Du 28 octobre au 10 octobre, Air France dévoile donc une collection deinterprétant les différents points forts de la compagnie aérienne : les avions et la technologie, les uniformes et la mode, ses affiches emblématiques de son réseau.Également, la gastronomie et les arts de la table, le design et l’architecture.Le résultat est assez réussi. Porter une de ces tenues, celle par exemple avec un homard dans une assiette en guise de chapeau est déconseillé pour prendre le métro ou même l’avion, maisPour imaginer et concevoir ces robes uniques, la compagnie a fait appel à Xavier Ronze, responsable des ateliers costumes pour le ballet de l’Opéra national de Paris.Ce dernier a réalisé ces créations à partir d’éléments issus du patrimoine de la compagnie et de pièces actuelles.Jusqu’au 10 octobre donc le piéton parisien pourra, comme on le fait à Noël, venir voir ces 12 vitrines, 12 tableaux d’élégance, de haute couture et deque le monde reconnait à la France.Optez pour une visite nocturne, avant que les lumières ne s'éteignent à 01h00.Sur le trottoir déserté, à la nuit tombée, chaque vitrine prend une dimension onirique et vous transporte ailleurs au gré des destinations affichées.Il se dit que cette année de célébration de l’élégance à la française avec Air France, se déclinera aussi partout dans le monde avec entre autres beaux évènements un défilé au pied des pyramides égyptiennes.