Accor va fermer bientôt les deux tiers de ses hôtels dans le monde

chômage partiel ou technique pour 75% des effectifs dans le monde

Dans un communiqué, le Groupe Accor, tire le triste bilan des trois dernières semaines, la situation s’est dégradée de manière brutale. Plus de la moitié de la population mondiale est aujourd’hui confinée ou bloquée aux frontières. Ceci a entrainé une quasi-paralysie des voyages, de la restauration et des loisirs, affectant fortement notre industrie. A ce jour, plus de la moitié des hôtels sous enseigne Accor sont fermés, et deux tiers devraient l’être dans les semaines à venir.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 2 Avril 2020

