Activité partielle : les taux de prise en charge en vigueur seront maintenus en mars 2021

Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, a annoncé que les taux actuellement applicables en matière d’activité partielle seront reconduits en mars 2021 et " évolueront à compter du mois d’avril, si l’évolution de la situation sanitaire le permet ", dans un communiqué.



Les entreprises appartenant aux secteurs les plus touchés par la crise, tels que le tourisme, la culture, le transport, le sport, l’évènementiel ou les activités en dépendant, continueront de bénéficier d’une prise en charge de l’activité partielle par l’État à 100%.



Pour les autres secteurs, le reste à charge pour les entreprises restera de 15% en mars et les salariés en activité partielle continueront de bénéficier de 84% de leur rémunération nette.



Les entreprises fermées administrativement continueront de bénéficier de l’activité partielle sans aucun reste à charge tant qu’elles resteront fermées par décision administrative.