Adriana Minchella (CEDIV) : "l'à-valoir est une reconnaissance de notre secteur d'activité"

TourMaG.com - Comment gérez-vous cette crise au CEDIV ?



Adriana Minchella : En faisant circuler l'information au maximum via nos WhatsApp et de nombreuses sessions en visio-conférences. Quand l'information passe, l'association avance... A une condition toutefois, d'être sur le pont en permanence.



Première levée, dernière couchée. Normal quand on a besoin de vous et que l'on a la responsabilité d'animer un réseau.



Je veux remercier mon équipe qui, au bureau ou maintenant confinée, ne compte pas ses heures pour rester mobilisée au service de nos adhérents.



TourMaG.com - Les agences indépendantes peuvent paraître comme plus vulnérables, quels conseils leur apportez-vous ?

Pourquoi ?



Adriana Minchella : Réunies au sein d'un réseau, elles bénéficient de tout un environnement technique et humain pour se battre et passer, du mieux possible, cette période abominable.



« Seul on va vite, mais ensemble on va loin ». Au CEDIV, nous avons l'habitude de citer ce proverbe africain. Petits oui, mais terriblement concernés par leur métier et leur survie, les adhérents se serrent les coudes et font preuve d'une solidarité de tous les instants.



Nous les assistons dans différents domaines : économique, financier, social, fiscal. En entretenant et en développant l'esprit de famille, nous répondons à nos valeurs et à l'état d'esprit qui fait notre force et notre réputation.



TourMaG.com - Avez-vous mis en place une cellule de crise pour répondre aux questions des agences ou tout autre système d'entraide ?



Adriana Minchella : Oui dès la fin janvier, nous avons œuvré dans différents domaines pour aider les quelque 250 agences de notre réseau. L'aérien, la relation aux TO et aux fournisseurs/partenaires en général ont bien occupé toutes nos journées.



Nous délivrons chaque jour conseils, analyses, études et démarches pour utiliser tout ce qui est mis à la disposition des entreprises.