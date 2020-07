Aéroport : Jean Castex annonce des tests obligatoires pour les voyageurs en provenance de 16 pays

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Jean Castex, le Premier Ministre a annoncé un renforcement des mesures sanitaires dans les aéroports depuis l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle ce vendredi 24 juillet 2020. Parmi les mesures : des test obligatoires au covid-19 pour les voyageurs en provenance de 16 pays où la circulation du virus est "particulièrement forte".

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 24 Juillet 2020

Jean Castex a annoncé que les voyageurs en provenance de 16 pays où la circulation du virus est " particulièrement forte" devront disposer d'un test attestant qu'ils ne sont pas porteurs du virus pour embarquer dans les avions.



Le Premier Ministre a rappelé que les frontières avec ces pays sont fermées et que cela concerna donc "des citoyens français qui résident dans ces pays, ou des résidents de ces pays qui ont une résidence principale en France. il ne s'agit donc pas de flux massifs".



"Tous ces pays ne disposent pas de stratégie de dépistage, l'accès aux tests est difficile" a t-il ajouté, "nous avons donc décidé de généraliser les tests à l'arrivée. Le dispositif va monter en puissance pour être opérationnel dans les prochains jours au plus tard le premier août"



Seuls les passagers testés "positif "devront effectuer une quarantaine.



Des dispositifs similaires seront mis en place dans les ports.

Le Premier ministre a également recommandé aux Français de ne pas se rendre en Catalogne. "Nous sommes en discussions avec les autorités espagnoles pour que les flux en direction Espagne - France soient les plus limités possible." a t-il déclaré.







Lu 7379 fois Notez





Dans la même rubrique : < > La Dominique s'ouvre aux voyageurs internationaux dès le 7 août Télétravail à l'étranger : Best Of Tours investit dans le "Teletravel"