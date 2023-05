Appli mobile TourMaG



Africa’s Travel Indaba en vidéo - Le salon a ouvert ses portes pour l’édition 2023 ! Des reportages à suivre chaque jour, en vidéo.

Du 9 au 11 mai 2023, l’Africa’s Travel Indaba réouvre ses portes aux professionnels du tourisme internationaux pour une toute nouvelle édition qui se tiendra à l’Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), dans la ville de Durban, sur la côte Est du pays.

TourMaG.com s’est rendu sur place pour vous faire découvrir en direct du salon les acteurs de l'industrie touristique sud-africaine.

Rédigé par South African Tourism le Mercredi 10 Mai 2023

Jour 1 – Mardi 09 mai 2023



08h30

1ère Session de Speed Marketing : Coup d’œil sur la beauté des paysages sud-africains

TGCSA a organisé sa première session de speed marketing visant à présenter aux acheteurs et aux médias, les nouveautés produits de la destination. Chaque session se consacrera à une thématique particulière, et celle-ci était l’occasion de mettre en lumière les paysages uniques de l’Afrique du Sud.



10h00

Ouverture des portes du salon et rendez-vous des professionnels

Après la cérémonie d’ouverture officielle de l’Africa's Travel Indaba 2023, le moment est venu pour les professionnels du tourisme et les acheteurs internationaux de partir à la rencontre des nombreux exposants présents. Pendant la matinée, la Ministre du Tourisme, Patricia de Lille, a également pu se rendre sur le salon pour une visite officielle pendant laquelle elle a pu échanger avec les différents exposants.



11h00

Durabilité : vers la compensation carbone pour un tourisme plus responsable ?

Lors d’une conférence organisée sur la question de la durabilité dans le tourisme, plusieurs échanges ont pu initier des conversations et lever les interrogations avec les délégués présents à l’Africa's Travel Indaba.



12h00

Media Face Off: Rencontre Presse

Une session média axée sur les enjeux mondiaux du tourisme pour une reprise du secteur.



15h15

Présentation de l’offre d’hébergement par le TGCSA

Au cours de cette session, le Tourism Grading Council of South Africa (TGCSA) a pu présenter, aux professionnels présents, une large sélection d'établissements touristiques référencés à travers l'ensemble du territoire.



16h00

Biodiversité : l'avantage concurrentiel de l'Afrique du Sud dans le tourisme

Les représentants des Parcs Nationaux d'Afrique du Sud se sont réunis pour une cours d'une discussion stimulante portant sur le rôle de la conservation de la biodiversité dans le succès du secteur du tourisme en Afrique du Sud.



A propos du salon Africa’s Travel Indaba Événement majeur de l’industrie touristique en Afrique du Sud et plus grand salon professionnel du continent, il devrait cette année, accueillir plus de 8 000 acheteurs venus du monde entier.



En 2022, l’Africa’s Travel Indaba avait déjà connu un grand succès, accueillant plus de 630 exposants, venus de 19 pays africains et présentant un large choix d'offres et de produits à 956 acheteurs locaux et internationaux. Au total, près de 14 000 rencontres s’étaient concrétisées entre entreprises et acheteurs !

