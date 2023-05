Afrique du Sud : STEA est "la voix des jeunes entreprises qui veulent changer le jeu"

Dans la période Covid de nombreuses obligations se sont imposées aux entreprises qui voulaient continuer d’opérer. Très vite, nous sommes plusieurs à constater que les petites entreprises n’avaient pas accès à l’information ni les moyens souvent de se mettre en conformité. La création de l’association a été un moyen de nous faire entendre auprès des autorités pour bénéficier de leur soutien sur tous ces sujets de règlementations et d’accès aux aides.La réponse a été très positive et nous avons prolongé cette action par d’autres missions de formation à la gestion, d’amélioration des compétences et aussi d’accès au marché international. L’objectif majeur est de permettre le plus rapidement possible à nos adhérents d’être totalement autonome sur toutes ces questions.Les membres de l’association ont accès à un portail d’échanges pour partager les informations et les expériences qui peuvent profiter à tous. Nous leur mettons aussi à disposition des outils pour qu’ils puissent être en conformité avec toutes les règlementations et obligations imposées par l’administration.Au-delà, nous proposons des formations pour le développement des produits et des compétences pour rivaliser avec des entreprises plus anciennes. Nous avons le soutien du gouvernement et de South African Tourism pour participer à des événements de promotion comme l’Indaba.