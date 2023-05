Africa Travel Indaba 2023, l’Afrique australe veut renouer avec ses performances

Nous devons avoir un régime de visas harmonisé sur tout le continent pour faciliter le déplacement des visiteurs d'un pays à l'autre

Nous devons également simplifier le processus de demande de visa électronique et réduire les coûts des visas pour faire de l'Afrique une destination plus attrayante pour les Africains et les voyageurs internationaux. À cet égard, l'Afrique du Sud dispose d'exemptions de visa pour plusieurs pays africains pour une période déterminée et jusqu'à un maximum de 90 jours ».

La bonne nouvelle est que si les voyageurs européens et notamment français sont moins nombreux, ils ont tendance à consacrer un budget plus élevé que précédemment pour leur séjour.Un sondage conduit en début d’année par la Fédération hôtelière d’Afrique du Sud fait ressortir une anticipation très positive des professionnels qui prévoient très largement un nouveau rebond en 2023.Pour autant, la ministre Patricia de Lille a identifié les freins à une marche en avant plus rapide, non seulement pour l’Afrique du Sud mais également pour tout le continent. Elle met un accent particulier à la coopération transfrontalière qui ne peut que bénéficier à tous, en commençant par l’émission des visas.», a-t-elle déclaré dans son discours inaugural.