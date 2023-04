Appli mobile TourMaG



L’Afrique du Sud se prépare à accueillir la nouvelle édition d’Africa’s Travel Indaba 2023 ! Les dernières places pour le salon Africa’s Travel Indaba 2023 sont encore disponibles.

Événement majeur de l’industrie touristique en Afrique du Sud, le salon professionnel Africa’s Travel Indaba ouvrira ses portes du 9 au 11 mai 2023 pour une nouvelle édition. C’est le salon professionnel du tourisme le plus important du continent. Cette année, les organisateurs attendent plus de 8 000 acheteurs venus du monde entier !

Rédigé par South African Tourism le Mercredi 26 Avril 2023

Africa's Travel Indaba : nouvelle édition du 9 au 11 mai 2023



Le salon aura lieu à l’Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), dans la ville de Durban, sur la côte Est du pays. Il est organisé par South African Tourism en étroite collaboration avec Tourism KwaZulu-Natal, la municipalité d'eThekwini (Durban) et l’ICC. L'Africa's Travel Indaba est un important vecteur économique pour la ville de Durban et pour toute la province du KwaZulu-Natal. Les professionnels du tourisme peuvent encore s’inscrire à cette nouvelle édition.



Mzilikazi Themba Khumalo, directeur général par intérim de South African Tourism déclare : « Pour la première fois en 2022, nous avons accueilli l'Africa's Travel Indaba après une pause de deux ans, due à la pandémie de COVID-19 et nous étions déjà ravis de revenir avec encore plus d’énergie et de motivation. En ce début d’année 2023, nous sommes heureux d'avoir officiellement réaffirmé notre engagement pour les prochaines années, et même au-delà, avec nos partenaires de longue date. L'Africa's Travel Indaba contribue à l'économie de notre beau pays et joue un rôle important dans la croissance du tourisme de tout le continent africain. »



Nhlanhla Khumalo, directeur général par intérim de Tourism KwaZulu-Natal s’exprime également : « L'Africa's Travel Indaba attire des milliers de voyageurs du monde entier et joue un rôle essentiel pour nous aider à mettre en œuvre notre plan de relance touristique, et notamment ceux de nos marchés internationaux. Ce salon est également essentiel au développement de nos petites, moyennes et micro-entreprises de l’industrie, qui ont ainsi l'opportunité de présenter leurs nouveaux produits et de développer leur activité ».



Le bilan de l’année 2022 promet une belle édition L’année dernière, le salon avait accueilli plus de 630 entreprises exposantes, venues de 19 pays africains et présentant une gamme d'offres et de produits à 956 acheteurs locaux et internationaux. Au total, plus de 13 804 rendez-vous d’affaires avait eu lieu entre les entreprises et les acheteurs en 2022. Enfin, cette dernière édition avait réuni 282 médias, permettant d'améliorer considérablement la perception du tourisme sur le continent africain.



« En tant que membres de l’industrie touristique sud-africaine, nous sommes plus qu’impatients de faire connaissance avec tous nos délégués autour de notre passion commune pour le continent africain. L'Africa's Travel Indaba 2023 réserve plein de surprises aux professionnels. Nous avons hâte de rencontrer tous les partenaires venus du monde entier et de concrétiser des accords commerciaux » , conclut Mzilikazi Themba Khumalo.



Les dernières places sont encore disponibles

Avis aux professionnels du tourisme français ! Les acheteurs et les journalistes sont invités à s'inscrire et à faire leur demande d’accréditation en ligne sur www.indaba-southafrica.co.za/visitor/register

Pour contacter les représentants South African Tourism



0810 203 403



Info.fr@southafrica.net

www.southafrica.net

South African Tourism est l’organisation gouvernementale chargée de promouvoir l’Afrique du Sud en tant que destination touristique de premier choix. Ses principaux piliers marketing sont : les safaris, les paysages époustouflants, la culture et le patrimoine, l’aventure et la gastronomie.0810 203 403

