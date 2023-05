Indaba 2023 : les Français reviennent à grands pas en Afrique du Sud

Gilles Guiot, directeur général de Go Tourism, ne décolérait pas quand Air France a fait débarquer l’un de ses groupes programmés sous prétexte que le Gouvernement avait mis l’Afrique du Sud sur sa liste rouge. « Ils sont arrivés deux jours plus tard via les Pays-Bas qui a été plus lucide sur la situation », explique-t-il.



Ce sont ces freins psychologiques mais aussi le prix des billets d’avion qui ont explosé qui ralentissent encore le retour des séries des TO.



« Les clients individuels avec de gros moyens ne sont pas trop gênés par l’aérien, d’autant que les prestations terrestres sont très intéressantes en termes de rapport qualité/prix » , analyse Gilles Guiot. « Mais les tour-opérateurs qui doivent rentabiliser leurs GIR sont plus frileux. La tendance est plutôt bonne et on revoit ces séries reprendre avec de plus petits groupes : une douzaine ou vingtaine de clients au lieu des 40 des années précédentes. Ce qui est préférable pour la qualité des visites et de l’expérience globale ».