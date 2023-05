South African Tourism : "Les Français sont des touristes comme on les aime, prêts à sortir des sentiers battus"

TourMaG - L’année 2022 a marqué un premier redressement spectaculaire après la crise sanitaire. En avez-vous bénéficié ?



Ian Utermohlen : L’impact de la Covid a été particulièrement violent en ce qui nous concerne en provenance d’Europe du Sud. La réaction a été assez similaire et notamment la mise en place de restrictions gouvernementales pour limiter les voyages vers l’Afrique du Sud.



Pour ne parler que du marché français, nous recevions 165 000 visiteurs en 2019 et seulement 20 000 en 2021.



Il faut savoir que les dernières restrictions n’ont été levées qu’à l’été 2022. Nous avons souffert pendant six mois d'avoir été montrés comme la destination qui produisait le nouveau variant Omicron, ce qui a provoqué une grande défiance de la part du marché européen.



Avec plus de 76 000 visiteurs français en 2022, nous sommes particulièrement satisfaits car nous n’avons été réellement ouverts que la moitié de l’année. L’agence de marketing a fait un très bon travail en si peu de temps.



Et si l’on regarde le 1er trimestre de 2023, les chiffres sont très prometteurs avec déjà 31 000 touristes en provenance de France. La France se place en 4e position européenne, juste derrière les Pays-Bas avec 34 000 visiteurs et l’Allemagne et la Grande-Bretagne dans le peloton de tête.