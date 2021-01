Agences de voyages : lassitude, démotivation, départs... la Covid-19 sape le moral des troupes

Reste que pour ceux qui sont concernés, ces changements d'orientation sont source d'inquiétude. C'est le cas pour Michelle Kunegel : "c'est malheureux, nous perdons l'expertise, c'est un nouveau dommage collatéral à cette crise."



Un sentiment partagé par François Piot. "Lorsque la reprise de l'activité sera là, il faudra faire face avec un effectif réduit et il sera compliqué de recruter, même en alternance." Déjà chez Eden Tour, trois agences sur un même département se retrouvent en tension avec un seul salarié par point de vente.



"Il faut reconnaître, ajoute Yvon Peltanche que le métier demande de plus en plus d'exigence, d'expertise et de connaissances... La rémunération n'est pas à la hauteur, il va falloir que nous puissions augmenter les marges."



Pour compenser une partie des départs, LK Tours a travaillé sur les outils digitaux. Ainsi, une personne est dédiée à l'animation du chat et le site web est entièrement devenu marchand.



Ce qui rallumera la flamme est sans nul doute l'espoir d'une reprise durable et concrète. "Les équipes ont retrouvé le sourire, l'activité est revenue, je ne parle pas forcément de ventes, mais le frémissement ressenti en décembre se confirme début janvier, nous verrons ensuite. Nous restons assujettis aux annonces gouvernementales", souligne Yvon Peltanche.