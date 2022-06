Air Austral augmente ses fréquences vers Tananarive et Nosy Be

Après deux années de crise sanitaire, Air Austral reprend progressivement la desserte de son réseau régional.



À compter de ce mois de juin, la compagnie renforce fortement son programme de vols entre La Réunion et Madagascar, après accord de son autorité de tutelle et de l’Aviation Civile Malgache.



• Réunion-Tananarive :



- 5 fréquences hebdomadaires du 13 au 26 juin.

- 7 fréquences hebdomadaires à partir du 27 juin.



• Réunion-Nosy Be : jusqu’à 4 fréquences par semaine.



• Réunion-Tamatave : 2 fréquences hebdomadaires à partir du 28 juin.



• Réunion-Diego Suarez : 1 fréquence hebdomadaire à partir du 27 juin.



Tous ces vols seront opérés en Airbus A220-300.



" Les pistes des aéroports de Tamatave et de Diégo Suarez nécessitent encore des travaux pour permettre l'accueil de l'A220-300. En attendant, pour répondre à une forte demande de sa clientèle, Air Austral affrétera un ATR72-600 à la compagnie Ewa-Air pour desservir ces deux destinations ", précise Air Austral dans un communiqué.



La reprise des dessertes vers Madagascar doit permettre à la compagnie de répondre à la demande de sa clientèle mais également de ses partenaires et des acteurs du tourisme. Elle va aussi " pouvoir permettre à sa clientèle d’envisager de nouveaux projets de voyages d’affaires ou de loisirs, ou encore de rendre visite à leurs familles ".



Air Austral espère pouvoir prochainement proposer la desserte de Tuléar et Fort Dauphin, dès obtention du feu vert des autorités malgaches, lui permettant ainsi de disposer à nouveau d’un réseau étendu entre La Réunion et Madagascar.