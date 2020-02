Air Belgium se sent pousser des ailes

« Tout se présente très bien ! » , lance Philippe Wilmart, directeur commercial d’Air Belgium.



Et pour cause, grâce à une récente augmentation de capital et une nouvelle levée de fonds prévue prochainement, la jeune compagnie belge, créée en 2016 et lancée depuis décembre 2019 sur les vols réguliers (Charleroi-Martinique et Guadeloupe), se sent pousser des ailes.