Croisières : la CLIA veut assurer le succès de la saison hiver aux Antilles

Désormais, le prochain objectif est la saison hivernale aux Antilles. Un défi tant économique que sanitaire que devront relever en étroite collaboration croisiéristes et pouvoirs publics.



L’attention de CLIA se porte donc sur la Guadeloupe et la Martinique. " Avec respectivement 7,1% et 6,4% d’emplois maritimes, la Guadeloupe et la Martinique sont les deux départements français qui dépendent le plus de l’économie bleue.



A l’enjeu économique s’ajoute un enjeu plus humain : la moitié des passagers de ces croisières est une clientèle permanente désireuse de retrouver ses proches à l’approche des fêtes , explique la CLIA.



L’industrie des croisières travaille donc en étroite collaboration avec le Gouvernement et les autorités locales afin d’assurer la pérennité de cette saison cruciale.



Elle s’assurera de répondre présente auprès de l’ensemble des voyageurs tout en maintenant l’excellence des protocoles sanitaires qui ont fait la force de ses partenariats métropolitains. "