MSC Croisières : j'ai testé pour vous une croisière à bord du MSC Seaside au départ de Marseille

Le buffet libre-service reste bien sûr ouvert. Petite différence : la nourriture est préparée et servie par l'équipage. Une organisation qui ne nuit pas à la fluidité et à l'attente des passagers.



Les restaurants de spécialités sont aussi ouverts tout en fonctionnant en capacité réduite. Il est conseillé de réserver !



Nous avons testé plusieurs restaurants de spécialités et aucun ne nous a déçus. Le menu expérience de très bonne facture est proposé à 39 euros pour une entrée, un plat et un dessert.



Les bars et lounges sont ouverts ! Les boissons sont servies à table et la capacité d’accueil de chaque salle est aussi limitée. Nul besoin de porter les masques lorsqu'on est assis dans les bars et les salons, mais uniquement pour entrer dans la salle.



Le restaurant principal fonctionne aussi normalement.



A l'entrée de chaque restaurant, la température est prise pour chaque passager avec un thermomètre sans contact. Le dispositif est rodé et l'attente est très limitée.



A noter que pour une expérience sans contact, les clients ont la possibilité d'accéder aux menus du restaurant et du bar à partir de leur téléphone mobile en scannant un QR code à bord.