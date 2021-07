MSC Croisières : 1 200 passagers au départ de Marseille pour la reprise de la croisière !

"C'est pour moi une grande joie que d'être associé à cet évènement qui marque le retour de cette industrie à Marseille après 17 mois d'arrêt net, conséquence de la crise sanitaire qui a mis tout le tourisme et en particulier la croisière à zéro, menaçant plus de 2 000 emplois, guides, hôteliers restaurateurs et taxis..."

"Nous étions un genou à terre et aujourd'hui nous sommes debout et heureux de voir le sourire des passagers et de ceux qui travaillent.



Il faut articuler l'économie, le social et bien sûr l'environnement sur lequel le secteur ne lâche rien",

Un bonheur partagé par Marc Thepot, Président de l’office de tourisme et des congrès de Marseille :a de son côté déclaré Jean-François Suhas, Président du Club de la Croisière à Marseille.