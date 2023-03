Appli mobile TourMaG



Air Europa est engagée dans une politique de développement durable

Air Europa aborde le développement durable de manière transversale : il ne s’agit pas seulement d’une approche globale mais comment cela s’applique à chaque département, chaque service de l’entreprise.

Lundi 20 Mars 2023

Depuis dix ans, la compagnie aérienne détient l’agrément EMAS*, qui reconnaît l’excellence européenne en matière de gestion environnementale.



Le point fort d’Air Europa est notre flotte moderne qui présente un bilan Carbone bien supérieur à d’autres compagnies. Nous venons de conclure un accord stratégique avec Boeing afin de nous doter de 2 types d’avions chacun champion de sa catégorie :

Le Boeing 787 Dreamliner, qui non seulement consomme 20 % de carburant en moins que les modèles similaires, mais réduit également les émissions de 20 %. Il réduit également de 60 % l’impact sonore, qui est également un élément de la prise en compte de l’environnement.



Le Boeing 737 MAX, une évolution du modèle monocouloir le plus réussi de l’histoire, qui se distingue également par ses avancées en matière d’avionique et d’efficacité des performances.

Sur le plan technique, nous appliquons différentes techniques pour réduire la consommation de carburant. L’un d’eux est le lavage des moteurs, qui élimine les impuretés et réduit les frottements en vol. Un autre exemple est le remplacement de la peinture traditionnelle par une peinture qui repousse la saleté et nécessite deux couches de moins, ce qui réduit le poids et donc la consommation de carburant.



Nous éliminons les plastiques à usage unique dans nos avions, nous optons pour des kits de repas réutilisables et durables et, depuis de nombreuses années, nous trions les déchets pour les recycler correctement. Nous nous efforçons également d’optimiser l’utilisation de l’eau à bord afin d’encourager une utilisation raisonnable de l’eau.

Nous nous engageons en faveur de la numérisation et de l’optimisation des processus. Nous avons une équipe de gestion du carburant qui travaille sur l’application de nouvelles mesures d’efficacité. Nous utilisons la plateforme technologique Smart Fuel pour surveiller la consommation et faire l’utilisation la plus rationnelle possible du carburant. Nous utilisons également la technologie pour calculer des itinéraires et des plans de vol plus efficients. Enfin, nous avons intégré le système « Electronic Flight Bag » afin de réduire l’utilisation de papier par les équipages.

Nous appliquons des mesures d’efficacité énergétique, de réduction des émissions et d’économie circulaire à tous les niveaux de nos opérations allant de l’achat des billets par les passagers à la gestion des vols, en passant par les opérations au sol telles que la maintenance et l’enregistrement.



Nous restons attentifs à tous les développements technologiques qui peuvent contribuer à une réduction des émissions, que ce soit par l’incorporation de sources d’énergie renouvelables comme le SAF (sustainable aviation fuel) ou de nouveaux types de moteurs. En ce qui concerne l’utilisation du SAF, nous avons participé cette année à une action pionnière menée par Cepsa (*) et différentes compagnies aériennes pour montrer l’engagement de tout le secteur en faveur de la transition énergétique et du tourisme durable.



De même, en avril dernier, nous avons participé au « The Sustainable Flight Challenge », la première édition d’un défi mondial organisé par l’alliance SkyTeam entre toutes ses compagnies pour tenter d’opérer le vol le plus écologique possible. Cette année, en mai, nous participerons au deuxième défi lancé par Skyteam.



Nous croyons en l’importance de l’apprentissage et de la formation dans le cadre du parcours vers le développent durable. Notre personnel reçoit une formation dans ce domaine afin de le sensibiliser aux défis et d’appliquer les meilleures pratiques. Nous avons également mis en place une politique de gestion des fournisseurs afin de garantir que nos fournisseurs respectent les mêmes normes environnementales que nous.





Des données concrètes :



● Nous avons amélioré l'efficacité des vols et atteint l'objectif stratégique de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), à savoir une réduction annuelle de 2 % des émissions totales de gaz à effet de serre.



● En 2021, nous avons réduit la consommation par tonne de marchandises et par kilomètre transporté de 7 % par rapport à 2020.



● Nous avons réduit la consommation de papier de 25 %, générant des économies indirectes de 228 tonnes de carburant par an.



(*) Compañía Española de Petróleos S.A.U

(*) Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) (europa.eu)

