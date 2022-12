Air France, FCM Travel : la (juste) rémunération des TMC au cœur du problème

Certains trouvent que la démarche d’Air France va trop loin. « C’est excessif. Il y a une problématique globale sur la distribution.



Nous ne gagnons pas bien notre vie. Ça peut générer ces pratiques là des uns et des autres. Il y a un vrai débat lancé chez Manor sur notre rentabilité, notre productivité.



On nous en demande de plus en plus et derrière, les clients sont toujours réticents à payer le vrai prix du service. Cela encourage le manque de transparence. La compétition est très rude entre nous » , affirme un membre du réseau Manor.



« Certaines compagnies nous donnent des tarifs négociés, qui sont des tarifs négociés agence, que l’on peut marger à notre guise. Avec Air France, ce n’est pas pareil. »



Même constat pour Richard Vainopoulos du réseau TourCom : « Aujourd’hui, le problème avec Air France est que les tarifs, sont les tarifs publics.



Avec toutes les autres compagnies, nous avons des tarifs « privés », auxquels chaque agence de voyages peut ajouter des mark-ups, de 3, 4,5, 6, 7% peu importe.



Le client société est au courant. C’est un élément positif et clair, qui permet à tout le monde de gagner sa vie et qui peut éviter les problèmes de mauvaise interprétation juridique. »



« Dans les réseaux, nous proposons un mark-up à nos agences de voyages, qu’elles peuvent l’augmenter ou le réduire. Chaque client est au courant, on se met d’accord avec lui, lui explique, et signe un contrat. Il faut bien marger pour pouvoir gagner notre vie » , complète-t-il.