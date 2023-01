Appli mobile TourMaG



Air Transat : nos classes et tarifs Découvrez notre classe Économie et notre classe Club

Envoyer à un ami Partager cet article

Air Transat propose deux classes de voyage à ses passagers : la classe Économie et la classe Club, offrant plus de confort et de services.

Rédigé par Air Transat le Lundi 30 Janvier 2023

La classe Économie Qu’est-ce qui rend notre Classe Économie si agréable ? Au-delà de l’accueil chaleureux de notre équipage reconnu par nos passagers, à bord de notre classe Économie, les voyageurs profiteront de sièges en cuir ergonomiques avec appuie-tête à quatre positions dotées d’un écran tactile individuel offrant un large choix de films et d’émissions de télévision ou encore de la musique et des jeux, et ce, pour tous les âges. Ils bénéficieront aussi d’un plateau-repas avec un choix entre deux plats chaud (incluant une salade, une grignotine sucrée et un verre de vin ou de boisson sans alcool). Une collation ou un petit-déjeuner sur les vols de nuit est aussi servi avant l’atterrissage.



Côté ambiance, un système d’éclairage à LED reproduit la lumière naturelle du jour et de la nuit créant des toiles de fond et des nuances apaisantes qui permettent de mieux profiter du vol et potentiellement, de réduire les effets du décalage horaire.



Pour plus de privilèges et de services en classe Économie, découvrez l’Option Plus ! En réservant l'Option Plus jusqu'à 24 heures avant le départ, les passagers de la classe Économie bénéficient d’un bagage enregistré supplémentaire, de la sélection de sièges et de services prioritaires à l’aéroport :



● 1 bagage additionnel enregistré de 23 kg

● Services prioritaires : enregistrement à un comptoir exclusif, embarquement prioritaire, priorité aux contrôles de sécurité à Montréal & Vancouver, livraison prioritaire des bagages

● Sélection des sièges offerte jusqu’à 24h avant le départ

● Trousse Confort : écouteurs, couverture, coussin, masque de repos



La classe Club



Les avantages de la classe Club :



● Avant le départ

Sélection de siège sans frais

Franchise de bagage supérieure : deux bagages enregistrés de 23 kg chacun



● À l'aéroport

Enregistrement rapide à un comptoir exclusif

Embarquement et livraison des bagages prioritaires

Priorité aux contrôles de sécurité dans certains aéroports



● À bord

Sélection parmi un choix de savoureux repas Gourmets

Choix de vins de qualité

Accessoires de voyage



► En savoir plus

Les passagers voyageant en classe Club profitent de nombreux avantages. Située à l’avant de l’appareil, la classe Club propose une cabine exclusive de 12 sièges en cuir plus spacieux pour un meilleur confort. Ils sont équipés d’appuie-tête inclinables à 6 positions, offrent plus d’espace pour les jambes ainsi que des reposes pieds. Chaque siège possède un écran tactile de 12 pouces.Sélection de siège sans fraisFranchise de bagage supérieure : deux bagages enregistrés de 23 kg chacunEnregistrement rapide à un comptoir exclusifEmbarquement et livraison des bagages prioritairesPriorité aux contrôles de sécurité dans certains aéroportsSélection parmi un choix de savoureux repas GourmetsChoix de vins de qualitéAccessoires de voyage

Nos options tarifaires



Les différentes options que vous pouvez proposer :



● Eco Budget : notre tarif le plus bas, ne permettant aucune modification ni annulation et n’incluant aucun bagage enregistré.



● Eco Standard : notre tarif au meilleur rapport qualité-prix, permettant les modifications sans frais et l’annulation avec frais et incluant un bagage enregistré ainsi que la sélection de sièges standards gratuite.



● Eco Flex : le tarif offrant la plus grande flexibilité grâce à l’annulation et aux modifications sans frais, ainsi que de nombreux avantages comme deux bagages enregistrés inclus, des services prioritaires à l’aéroport et la sélection de tout type de siège selon la disponibilité.



● Club Standard : notre tarif en classe Club au meilleur rapport qualité-prix, permettant les modifications sans frais et l’annulation avec frais, incluant deux bagages enregistrés ainsi que la sélection de sièges gratuite. Les passagers profitent aussi de services prioritaires à l’aéroport.



● Club Flex : le tarif en classe Club offrant la plus grande flexibilité grâce à l’annulation et aux modifications sans frais, incluant deux bagages enregistrés ainsi que la sélection de sièges gratuite. Les passagers profitent aussi de services prioritaires à l’aéroport.



► Pour plus de détails

Chaque voyage est unique. C’est pourquoi Air Transat offre la liberté de choisir le tarif qui convient le mieux au besoin de chaque passager.: notre tarif le plus bas, ne permettant aucune modification ni annulation et n’incluant aucun bagage enregistré.: notre tarif au meilleur rapport qualité-prix, permettant les modifications sans frais et l’annulation avec frais et incluant un bagage enregistré ainsi que la sélection de sièges standards gratuite.: le tarif offrant la plus grande flexibilité grâce à l’annulation et aux modifications sans frais, ainsi que de nombreux avantages comme deux bagages enregistrés inclus, des services prioritaires à l’aéroport et la sélection de tout type de siège selon la disponibilité.: notre tarif en classe Club au meilleur rapport qualité-prix, permettant les modifications sans frais et l’annulation avec frais, incluant deux bagages enregistrés ainsi que la sélection de sièges gratuite. Les passagers profitent aussi de services prioritaires à l’aéroport.: le tarif en classe Club offrant la plus grande flexibilité grâce à l’annulation et aux modifications sans frais, incluant deux bagages enregistrés ainsi que la sélection de sièges gratuite. Les passagers profitent aussi de services prioritaires à l’aéroport.

Nous contacter Help desk agences

0 820 000 649 (0.12 € TTC/min) |



Service commercial

Nadège Bourrassé - Directrice des ventes

01 55 09 42 15 |



Anne Boun - Assistante commerciale

01 55 09 42 16 |



Sandra Gotal - Attachée commerciale Nord RP Grand-Est

06.63.36.33.30 |



Christophe Delpech - Attachée commerciale Sud-Ouest

06.42.92.04.58|



Amandine Prudor - Attachée commerciale Nord-Ouest

06.78.31.73.26 |



Service groupes

Laetitia Leleu, Assistante commerciale

01 55 09 42 11 | 0 820 000 649 (0.12 € TTC/min) | helpdeskts@airtransat.fr Nadège Bourrassé - Directrice des ventes01 55 09 42 15 | nadege.bourrasse@airtransat.fr Anne Boun - Assistante commerciale01 55 09 42 16 | anne.boun@airtransat.fr Sandra Gotal - Attachée commerciale Nord RP Grand-Est06.63.36.33.30 | sandra.gotal@airtransat.fr Christophe Delpech - Attachée commerciale Sud-Ouest06.42.92.04.58| christophe.delpech@airtransat.fr Amandine Prudor - Attachée commerciale Nord-Ouest06.78.31.73.26 | amandine.prudor@airtransat.fr Laetitia Leleu, Assistante commerciale01 55 09 42 11 | grp_airtransat@airtransat.fr

Lu 149 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Resaneo : Un début d’année de tous les records Air Caraïbes fête ses 20 ans et lance sa première campagne TV !